Hosszabb részekkel folytatódik a The Walking Dead 7. évada

Bár a The Walking Dead 7. évada eléggé megosztja a rajongókat, addig a sorozat és a sorozatnak otthont adó AMC vezérei azon dolgoznak, hogy még hosszabb epizódokkal tegyenek a rajongók és persze a reklámozók kegyeiért.

Már a 7. évad első fele alatt is többször előfordult, hogy az átlagosnál hosszabb epizódokat kaptunk (sokak szerint indokolatlan módon), de már az is biztos, hogy a következő három epizód is túllépi az eddig megszokott 45 perc tiszta játékidőt.

Az évadot folytató Rock in the Road című 9. rész 73 perces lesz, a 10. rész 66, a 11. rész pedig 68 percben fér majd el.

A maratoni részeket sokak szerint csak a több eladott reklámidő indokolja, de a hetedik évaddal is elégedett nézők biztosan nem bánják majd, hogy csak az első három epizódban egy epizódnyi plusz játékidőt kapnak.

A sorozat jövőhéten vasárnap, február 12-én folytatódik az amerikai AMC-n.