Kódolatlan FilmBox Premium napok az ünnepi hétvégén

2015. április 4. és 2015. április 06. között a FilmBox nyuszi hozza el nekünk a kódolatlan FilmBox Prémium hétvégét, ezzel kedvezve kicsit azoknak is, akik még nem előfizetői csatornának.

Ha húsvét hétvégéjén tehát nem vágyik a nyüzsgésre, viszont valami jó kis programra igen, akkor van egy tippünk, amihez nem is kell más, csak a televíziója és a távirányító, esetleg egy kis nassolnivaló. Ezekben a napokban a FilmBox mindenkit meglep egy kis ünnepi figyelmességgel, hiszen a Telekom TV digitális tévé-előfizetéssel rendelkezők számára megnyílik a Premium csatorna.

Április 4-én 6:00-tól, április 06-án éjfélig így azok is bepillantást nyerhetnek a csatorna kínálatába, akik a hétköznapokban nem tehetik ezt meg. Hogy az élmény ténylegesen mindenki számára elérhető legyen, a nyitás a Telekom TV minden digitális platformjára érvényes lesz, így kábel- és iptvn, illetve műholdon keresztül is fogható lesz a csatorna által sugárzott program. Tekintettel a hosszú hétvégére sok családi film és vígjáték is műsoron lesz majd, emellett persze a komolyabb műfaj kedvelői számára dráma, thriller és horror kategóriából is kerül majd néhány gyöngyszem a képernyőkre. Kedvcsinálónak a teljesség igénye nélkül néhányat most ki is emelnénk: Val Kilmerrel jön egy igazi amerikai vígjáték a Macgruber, Audrey Tautou főszereplésével egy romantikus vígjáték, a Nathalie második élete, Julianne Mooreral a Végső menedék, amely egy misztikus thriller, Robert Pattinsonnal az Emlékezz rám című dráma, és igazi sztárparádéval, Alain Delon, David Beckham, Gérard Depardieu és Jean-Claude Van Damme szereplésével az Asterix az Olimpián is látható lesz majd. Ezeket a filmeket elnézve, akkor is érdemes lesz a Telekom TV előfizetőinek a Filmbox Premium csatorna műsoraira kapcsolnia, ha a barátok vagy a rokonság érkezik látogatóba, hiszen biztosan találnak majd az egész család kedvére valót.