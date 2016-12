The Walking Dead 5. évados kritika

A The Walking Dead idei évada jócskán bővelkedett közepes és közepesnél gyengébb részekben, ami meg jó volt, az nagyon jó volt, így a fináléra sem lehet panasza a nézőknek…

“Nem én hoztam be. Magától jött be ide. Mindig betalálnak. A holtak és az élők, csak mert itt vagyunk. És akik odakint vannak, vadászni fognak ránk. Megkeresnek. Megpróbálnak kihasználni. Meg akarnak majd ölni. De mi öljük meg őket. Túl fogunk élni. Megmutatom, hogyan. Arra gondoltam… Azon gondolkodtam, hogy hányat kell megölnöm közületek, hogy a többit megmenthessem? De nem ölök meg senkit. Ti változzatok meg. Nem bánom amit múlt este mondtam. Azt bánom, hogy nem mondtam hamarabb. Még nem álltok készen, de muszáj lesz. Máris készen kell állnotok!” – mondta Rick, a lassan szokásossá váló évad végi monológjában, összefoglalva kábé a következő évadot, amelyben nem csak az Alexandrián belüli belső feszültségekre utalt, de a külső veszélyekre is, így például a zombikat és embereket egyaránt szívesen ölő Wolves-re, vagyis a farkasokra, akikből végre egy jó nagy adaggal kaptunk és akik csak Morgan kegyelmének köszönhetik az életüket.

A The Walking Dead 5. évadának kritikájának folytatása itt olvasható tovább.