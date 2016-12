Íme a Kids' Choice Awards nyertesei

A Nickelodeon Kids’ Choice Awards gáláján Kaley Couco és Nick Jonas sem maradhattak szárazon, az Agymenők dögös szomszédlányát és a Jonas Brothers sármos szépfiúját is nyakon öntötték a zöld trutymóval. A díjkiosztó abszolút győztese Az éhezők viadala: A Kiválasztott, amely a legjobb film lett, ráadásul a nyertes alkotás két sztárja, Jennifer Lawrence és Liam Hemsworth lett a legjobb akcióhősnő és akcióhős. A legkisebbek kedvenc gonosza Angelina Jolie, a Demónát alakító karizmatikus színésznő lányait is magával hozta a díjátadóra. A 28. Kids’ Choice Awardson 21 kategóriában díjazták a nézők kedvenceit Los Angelesben.

Az év egyik leglátványosabb és legviccesebb díjátadójának házigazdája Nick Jonas volt, aki a gála nyitányaként Jealous ésChains című dalaival kergette őrületbe a több mint 17 ezres közönséget, később pedig a gyerekek kedvenc énekesének járó sárga léghajót is bezsebelte. A kedvenc énekesnő címét Nick ex barátnője, a dögös Selena Gomez nyerte, aki a díjjal járó zöld trutymóban immár második alkalommal mártózhatott meg. A gála legnagyobb győztese Az éhezők viadala: A Kiválasztott első része és főhősnője, Jennifer Lawrence lett, a kedvenc akciószínész díját Liam Hemsworth kapta a filmben nyújtott emlékezetes teljesítményéért. A kedvenc filmszínész kategóriájának díját Ben Stiller vihette haza az Éjszaka a múzeumban legújabb részében nyújtott alakításáért, a kedvenc filmszínésznőnek járó narancssárga léghajót Emma Stone nyerte. A fiatal nézők kedvenc rajzfilmsorozata ezúttal is a SpongyaBob Kockanadrág lett, Jessie J, Ariana Grande és Nicki Minaj közös slágere a Bang Bang pedig az év dala díját nyerte.

A 28. Kids’ Choice Awards egyik legkülönlegesebb díját, a kedvenc gonosztevőnek járó narancs léghajót Angelina Jolie zsebelte be, aki két gyermekét, a 10 éves Zaharát és a 8 éves Shiloh-ot is magával vitte. A gyönyörű színésznő köszönőbeszédében elárulta, gyerekkorában más volt, mint a többi gyerek, és azt üzente követőinek: „Ha valaki azt mondja neked, hogy más vagy, mosolyogj, emeld fel a fejed és légy büszke magadra! Ha pedig gonosztevő vagy, keverj egy kis bajt!”

A gála az idei évben is rendkívül trutyisra és látványosra sikeredett: a házigazdaként is bizonyító Nick Jonas díját a bombaformában lévő Jennifer Lopez adta át egy kis zöld „meglepetés” kíséretében. A kedvenc családi televíziós sorozatnak választott Modern család sztárjai extra adag zöld ragacsban úszhattak, míg a színfalak mögött Chris Patt és a Henry Danger stábja zöld lötty helyett pitékkel öntötték egymást nyakon. A trutyiban úszó színpadon többek között fellépett az ausztrál fiúbanda, a 5 Seconds Of Summer, a hip-hop királynő Iggy Azalea és a Grammy-díjas Jennifer Hudson is.

A gyerekek kedvenceit díjazó gála narancssárga szőnyegén olyan sztárok vonultak végig, mint Jamie Fox, Joe Jonas, Kaley Couco, Meghan Trainor, Jenette McCurdy, Emma Stone vagy éppen SpongyaBob Kockanadrág. A Kids’ Choice Awards jelöltjeire világszerte több mint 500 millió szavazat érkezett, ami abszolút rekord a díjátadó történetében.

A 28. Kids’ Choice Awards április 1-jén, 18:30-tól teljes egészében megtekinthető a Nickelodeon műsorán.

A 2015-ös Kids’ Choice Awards győztesei:

Kedvenc családi televíziós sorozat: Modern család

Kedvenc televíziós sorozat: Austin és Ally

Kedvenc televíziós színész: Ross Lynch (Austin és Ally)

Kedvenc televíziós színésznő: Kaley Cuoco-Sweeting (Agymenők)

Kedvenc rajzfilmsorozat: SpongyaBob kockanadrág

Kedvenc gonosztevő: Angelina Jolie (Demóna)

Kedvenc film: Az éhezők viadala – A kiválasztott – Első rész

Kedvenc filmszínész: Ben Stiller

Kedvenc filmszínésznő: Emma Stone

Kedvenc animációs film: Hős6os

Kedvenc akciószínész: Liam Hemsworth

Kedvenc akciószínésznő: Jennifer Lawrence

Kedvenc banda: One Direction

Kedvenc énekes: Nick Jonas

Kedvenc énekesnő: Selena Gomez

Az év dala: Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj – Bang Bang

Kedvenc új előadó: Fifth Harmony

Kedvenc tehetségkutató műsor: The Voice

Kedvenc realityműsor: Dance Moms – Csillagképző

Kedvenc könyv: Egy ropi naplója-sorozat

A legnagyobb függőséget okozó játék: Minecraft