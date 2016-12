'Fear The Walking Dead' - Hamarosan jön az az év legjobban várt sorozata

Már hivatalos: az év egyik legjobban várt sorozatának a címe „Fear The Walkind Dead”. Ahogyan azt korábban bejelentette az AMC Global, a csatorna szerte a világon – így Magyarországon is - az amerikai premiert követő 24 órán belül fogja bemutatni a The Walking Dead testvérsorozatának minden epizódját. Az AMC Global egy 2014 végén elindított, az AMC márkanévvel fémjelzett nemzetközi televíziós hálózat, amely jelenleg több mint 115 országban és területen elérhető.

A vadonatúj, „Fear The Walking Dead” sorozatot a „The Walking Dead”-hez hasonlóan az AMC Studios gyártja, kreatív producerei pedig a „The Walking Dead”-nél is közreműködő Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero és David Alpert lesznek. A pilot ötletét és forgatókönyvét Kirkmannel közösen jegyző Dave Erickson („Marco Polo”, „Kemény motorosok”) kreatív producer és showrunner lesz. A sorozat főbb szerepeit Cliff Curtis („Missing” – „Elrabolva”, „Gang Related”), Kim Dickens („Gone Girl” – „Holtodiglan, „Sons of Anarchy - Kemény motorosok”), Frank Dillane (Harry Potter és a Félvér Herceg) és Alycia Debnam-Carey (A vihar magja) játsszák.

A testvérsorozat Los Angelesben játszódik, új karakterekkel és történetszálakkal a középpontban. Az első évad hatszor egyórás epizódokból áll majd, és nyár végén debütál az AMC-n. A második évadot 2016-ban vetítik.

„Az AMC márkanév hamarosan egyet jelent a világ legkeresettebb és legimpozánsabb tartalmaival” – nyilatkozta Bruce Tuchman, az AMC Global és a Sundance Channel Global elnöke. „Nagy örömünkre szolgál, hogy a sorozatot az amerikai premier után 24 órán belül elhozhatjuk a nemzetközi közönségnek is, és így a ’The Walking Dead’ rajongói szerte a világon együtt élhetik át a kibontakozó új történet izgalmait.”

Az AMC Networks 2014 végén „AMC” néven újrapozícionálta az MGM csatornát. A re-brand az Észak-Amerikán kívüli forgalmazás első lépését jelentette az AMC számára, mely a televíziózás egyik legnépszerűbb és legdíjazottabb márkája. Az AMC azóta Európa, Latin-Amerika, Ázsia, Afrika és a Közel-Kelet több száz kábel- és műholdas platformján indította el csatornái helyi változatait. A csatornákat eredeti AMC VOD, HD és „TV Everywhere” szolgáltatások is kísérik.

Az AMC Networks tulajdonában álló stúdiók által gyártott eredeti sorozatok premierjein kívül az AMC Global közismert sikerfilmeket is bemutat a világ legnagyobb filmtáraiból.