Az AMC új sorozatai: 'Humans' és 'Into the Badlands'

A tegnap esti 5. évados The Walking Dead finálé után nem csak a The Walking Deaddel egy univerzumban játszódó Fear The Walking Dead sorozat kapta meg az első promóját, de az AMC másik két idei újonca is, a Humans és az Into The Badlands is.

A Humans egy a miénkkel párhuzamos világban játszódik, ahol az emberek robotokat tartanak otthon, még az Into the Badlands egy ízig-vérig harcművészes sorozat lesz, amely a szokásos szolga lázad a hűbérúr ellen alapra épül. Mindkét sorozat előzetesét csekkolhatjátok a hivatalos oldalunkon.

Humans sorozat előzetes.

Into the Badlands sorozat előzetes.