Vakszerencse – a póker film

Ha a pókerre gondolunk, önkéntelenül is rengetegen asszociálunk a szerencsére szinte azonnal. Persze, mert mint a blackjack-et, vagy a rulett-et azért sok „véletlenszerű” esemény tudja alakítani. Ám pont a pókerben nem csak az számít, hogy épp milyen lapod van, hanem az is, hogy mit kezdesz vele! És itt jön képbe az online póker…

A széles pókerfilmek palettájáról eddig jócskán hiányzott egy olyan, ami nem csak a versennyel, és az asztal mellett folyó pókerjátszmákról szólt, mint például a Pókerarcok, Szerencse dolga, a Szerencseforgató című filmek. Ezért keltett tehát nagy feltűnést a nemrégiben megjelent „Runner, runner” (ami pókerberkekben a kiegészítő lap lehet a hand-hez), vagyis a Vakszerencse című friss, fősodorbeli alkotás. A Brad Furman, fiatal rendező által rendezett film már látható a mozikban.

De hogyan is alkotott ő újat? Képzeljük csak el, hogy egy srác otthon nyomkodja a billentyűzetet, esetleg alsógatyában, játszik a poker játékok különböző fajtáival. Be kell vallani ez nem valami izgalmas látvány, amit élveznénk másfél óráig. Ezért volt nehéz ezt a témát feldolgozni. Mégis kikerekedett egy izgalmas, drámai, és mégis az online pókerrel foglalkozó alkotás.

A történet szerint Richie Furst (Justin Timberlake) a Princeton-ra jár, és, hogy fedezze a tanulmányi költségeit online pókerezik. Ám, egy nagyobb játszmánál, amikor mindent feltesz egy tétre, elveszti összes megtakarítását. Kétségbeesésében és dühében egyenesen Costa Ricára utazik, ahol is felkeresi az oldal üzemeltetőjét, Ivan Block-ot (Ben Affleck). Azám, de ahelyett, hogy elküldené melegebb éghajlatra, Ivan egy állást, úgynevezett „runner” pozíciót ajánl fel a fiúnak, persze a megfelelő honorálással. Az illegalitásba csúszó honlapot azonban az FBI próbálja levadászni és felszólítja Richie-t az együttműködésre. Főszereplő még a bájos Gemma Arterton is, aki pedig mindkét férfiba beleszeret. Kiderül a végén, hogy ki kerül ki nyertesként, és ki pedig vesztesként.

Joggal kérdezhetjük, miért is fontos ez a téma? A „poker boom” óta (a póker robbanásszerű elterjedése), több száz millióan játszanak online és élőben is pókert. Az internet terjedésének segítségével, sokkal elérhetőbbé, és könnyebbé vált a játék. Egyre modernebb szoftverekkel, új funkciókkal és így, akár új műfajokkal is találkozhatunk. (Pl.: SNG, vagyis a sit and go gyors, kevés ellenfeles versenytípus). Ez elsősorban jó hatással volt a közéletre, ám amióta felfedeztek mellékhatásokat is (függőség, vagyonvesztés) rengeteg országban tiltották be. Közben felnézünk, sőt kapásból tudunk sorolni híres pókerezőket, hiszen olyanokká váltak egyik napról a másikra, mint a sztársportolók. Gondoljunk csak Phil Hellmuth-ra, aki a nagy versenyek, mint a WSOP alkalmával bársonyszéken, két lány kíséretében ült le, hogy legyőzze ellenfeleit és már 22 aranykarperece van.