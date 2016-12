Megérkezett a Need for Speed mozifilm előzetese

Nem tudom mennyire nevezhetem magam Need for Speed fannak azok után, hogy a Most Wanteddal játszottam utoljára, sőt azt is megvallom, hogy a kötelező hype-on túl a Need for Speed mozifilm híre sem hozott lázba túlzottan addig a percig, amíg be nem jelentették, hogy a Breaking Bad Jesse Pinkmanje, vagyis Aaron Paul játssza majd a főszerepet, többek közt Dakota Johnsonnal, Michael Keatonnal, Imogen Pootssal és Dominic Cooperrel az oldalán, Scott Waugh-gal (Act of Valor) a rendezői székben.

Ez az előzetes azonban annyira brutálisan jó hangulattal bír, hogy én ezt most azonnal látni akarom. (Aaron Paul jól láthatóan ezúttal sem ússza meg verés nélkül. Sebaj, jól áll neki.)

Forrás: filmsor.net