Gyógyszeren élő színészek

Michael J. Fox-ról 30 éves korában derült ki, hogy Parkinson-kóros. Patrick Schwayze éveken át küzdött a hasnyálmirigyrákkal. A Dextert alakító Michael C. Hall-nál Hodgkin-kórt diagnosztizáltak, ami a Schwayze-éhez hasonlóan egy daganatos megbetegedés.

Az elmúlt években elsősorban az ő küzdelmeikről volt hangos a sajtó, de ne feledkezzünk meg Shirly Maclaineről, Elizabeth Taylorról, Olivia Newton-Johnról, Cybill Shepherdről, Robert de Niroról, Cynthia Nixonról, Christina Applegateről, vagy a Vészhelyzet egykori sztárjáról Maura Tierneyről sem, akiknek szintén meg kellett küzdeniük a rákkal – javarészt sikerrel.

Ugyanebbe a csoportba sorolható Michael Douglas is, akinél gégerákot diagnosztizáltak 2010-ben. A Trónok harcában is feltűnt, ott Ilyn Payne-t, a hóhért alakító Wilko Johnson hasnyálmirigyrákja azonban gyógyíthatatlan, a színésznek csupán a gyógyszerek rendszeres szedése az esélye arra, hogy minél tovább éljen.

Kevésbé rémisztően hangzó betegségben, például cukorbetegségben is rengeteg sztár szenved. A cukorbetegségre, mint jelenségre a hétköznapi ember kevésbé kapja fel a fejét, mint például a daganatos megbetegedésekre, pedig a küzdelem ugyanolyan nehéz és fárasztó ellene, ráadásul nem csak a hasnyálmirigyeink, de az egész anyagcserénk felbolydul. Akit azonban utolért a kór, azoknak ismerősen csenghetnek ezek a szavak: magas vérnyomás, rossz látás, érszűkület, veseműködési zavarok, vérkeringési problémák, pajzsmirigyproblémák – hogy a kómát ne is említsük.

Halle Berry 22 évesen egy hétig kómában feküdt az egyes típusú diabétesznek köszönhetően. A Nagymenők és a Law and Order sztárja Paul Sorvino is cukorbeteg. Nála 2006-ban diagnosztizálták a betegséget, a színész azóta is inzulinon él, hogy a szervezete harcolni tudjon a mirigyeket támadó baktériumokkal. Így él Mark Consuelos, Morgan Freeman és Sharon Stone is, számukra az inzulin beadása már a mindennapi teendők részévé vált.

A 2009-ben elhunyt Brittany Murphy halálát – a közvélemény szerint a drogok – egyes orvosok szerint szintén pajzsmirigyproblémák okozták – orvosi vélemények szerint legalábbis ez vezethetett a hirtelen szívmegálláshoz. Hazánkban több mint félmillió ember szenved cukorbetegségben és egyes elemzések szerint előfordulhat, hogy az a szám megkétszereződik a közeljövőben. Nem véletlen, hogy manapság egyre több népszerű magyar személyiség áll különböző egészségügyi kampányok mellé, elég, ha Erős Antóniát – aki maga is cukorbeteg - említem, aki nagy sikerrel gyűjti maga köré a többi hírességeket, hogy az egészséges életvitel mellett szóljanak.

A fent felsorolt színészek zöme egyébként rendszeres gyógyszeres kezelésre szorul, a legtöbben napi szinten szedik a különböző bogyókat, vagy inzulinozzák magukat - ami bár idővel megszokottá válik, a legtöbben külön embert foglalkoztatnak arra, hogy a rengeteg elfoglaltság mellett is legyen, aki eszükbe juttatja: ideje bevenni a gyógyszereket. Persze olyanok is vannak, akik nem elfelejtik, hanem egyszerűen túlzásba esnek a gyógyszerek szedésével, a sztárok közül Lindsay Lohan, Uma Thurman, Owen Wilson és Matthew Perry is átélt ilyen korszakot és persze ne feledjük az olyan tragikus eseteket, mint amilyen Marylin Monroé, Michael Jacksoné és Heath Ledgeré volt.

A hétköznapi emberek küzdelme sem különb, s ahogy a sztárok (Halle Berry elmondása szerint 5 év kellett, hogy teljesen megszokja a cukorbeteg életmódot), úgy mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy egyszerűen elfelejtjük bevenni a gyógyszereinket. Ebben lehet segítségünkre egy magyar fejlesztésű (Instait Kft.), magyar nyelvű ingyenes androidos alkalmazás, a Zsebnő vér, amelynek segítségével folyamatosan képben lehetünk gyógyszerkúránkat illetően. Az alkalmazás ráadásul rengeteg hasznos extra funkciót is tartalmaz, vagyis nem csupán arra figyelmeztet minket, hogy „ideje bevenni”…