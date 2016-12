Kína ráült a hollywoodi filmek jegybevételére

Nem fizeti ki Kína a hollywoodi filmstúdióknak az ázsiai országban vetített filmjeik után járó részesedést.

A Kínában vetített külföldi filmeket forgalmazó China Film Group közölte, hogy a kifizetéseket mindaddig felfüggeszti, amíg dűlőre nem jutnak partnereikkel a külföldi filmekre kiszabott új 2 százalékos adó tekintetében.

Az Egyesült Államok és Kína által tavaly elfogadott új megállapodás némiképp könnyített az ázsiai országban a külföldi produkciók forgalmazásán. Nemcsak a Kínában évente bemutatható külföldi filmek száma emelkedett 34-re, de a külföldi filmstúdiók részesedése is 25 százalékra nőtt a kínai forgalmazásból.

A BBC emlékeztetett arra, hogy az Amerikai Mozgóképszövetség adatai szerint 2012-ben a kínai mozijegybevételek elérték a 2,7 millió dollárt, és az ázsiai ország Észak-Amerika után a világ második legnagyobb filmpiacává vált.

Az állami tulajdonú China Film Group azonban újabb kétszázalékos adót rótt ki minden forgalmazott külföldi filmre, amelynek megfizetését a hollywoodi filmstúdiók visszautasították.

A patthelyzet azt jelenti, hogy olyan nagy kasszasikerek után, mint a Vasember 3. a hollywoodi stúdiók egyelőre semmiféle részesedést nem kapnak a kínai jegybevételekből. Pedig a Disney a kínai közönség megnyerésére különleges változatban mutatta be a produkciót: egy plusz jelenettel is kiegészítette, amelyben egy új szereplő is megjelenik. A Robert Downey Jr. főszereplésével forgatott akciófilm rekordbevételt hozott a kínai mozikban bemutatása első hétvégéjén.

mti