A mélybe húz a Top of the Lake

A bűnügyi drámák sikerének kulcsa, hogy kényes témát boncolgassanak. Ennél nagyobb közhellyel talán nem is kezdhettem volna, de elég ha csak a The Killing vagy a Broadchurch sikerére gondolunk, ahol a kulcs egy kis- vagy fiatalkorú érthetetlen halála volt. A Top of the Lake is hasonló témát boncolgat, hiszen a sorozat középpontjában egy 12 éves terhes(!) kislány eltűnése áll. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a helyszínünk Laketop egy igen zárt közösség, akkor már biztos a siker. Persze ehhez egy jól megírt forgatókönyv is kell.

A 12 éves terhes kislány, Tui ügyének kibogozásával egy Robin nevű rendőrnőt bíznak meg, bár Robin is Laketopban tűnt fel, errefelé egyáltalán nem szívlelik a helyiek a rendőrnőket, meg úgy általában a nőket sem, akikre a szexen kívül csak mint mosógépként és főzőgépként tekintenek a helyiek. Robinnak ebben a milliőben kellene megoldania Tui ügyét, ami azonban idővel már egyáltalán nem Tuiról szól, hanem Laketop szennyeséről, amit ezidáig senki nem akart és mert kiteregetni, ráadásul hamar kiderül, hogy Robin sem a legjobb emlékekkel távozott anno a kisvárosból.

Jane Campion és Gerard Lee sorozata sokszor használ hatásvadász elemeket, de óriási sikerrel, amit a színészek meggyőző játéka csak tovább emel (ebből a sorozatból tudjuk meg például azt is, hogy a Beauty and the Beast című The CW sorozat főszereplője Jay Ryan is ért a színművészethez), de különösen Elisabeth Moss és Peter Mullan játéka kimagasló, nem véletlenül terjesztették fel őket Emmy-díjra - de ide sorolhatjuk Holly Huntert (Saving Grace) is, akire biztosan nem sokan ismertek rá.

A Top of the lake mindössze hét epizódos, s bár ez idő alatt több hónap telik el, a sorozat szokatlanul lassú mederben csordogál, az epizódok lezárásai olyanok mintha le lenne vágva a jelenet végéről az utolsó pár másodperc, ráadásul érthetetlenül kapnak igen sok játékidőt olyan karakterek, akiknek a történet szempontjából nem sok jelentőséget tulajdonítunk. Azonban éppen ez teszi teljessé a történet, végül minden egyes puzzle a helyére kerül

A Top of the lake Tui és Robin történetén keresztül próbál megvilágítani globális problémákat, s még ha ezt olykor giccsesen is és kiszámítható fordulatokkal is teszi sokkal többet ad annál, mint amire előzetesen számítanánk.

10/8