Todd Holland (Twin Peaks, Malcolm in the middle, Go On) egyelőre cím nélküli projektjéről annyit tudni, hogy főhősei olyan emberek (lények) lesznek, akik már 3000 éve aktív tagjai az emberiségnek. A sorozat különösen egy ilyen lényre fókuszál, hiszen a középpontban egy Jack nevű hallhatatlan - akarom írni - halhatatlan fejvadász áll majd.

Todd Holland írja és rendezi majd a sorozatot, de a producerek közt Chris Brancato (Hannibal, Terra Nova) nevével is találkozhatunk.