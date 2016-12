Remek kis összeesküvős drámává nőtte ki magát a Botrány a 2. évadra

A Botrány (Scandal) első évada után kifejezetten vártam a másodikat, aztán úgy alakultak a dolgok, hogy már a Unversal Channelre is megérkezett a sorozat mire belevágtam volna. Ha már így alakult bele is vágtam a szinkronos verzióba, amit azt hiszem már az epizód fele előtt lekapcsoltam, annyira nem adta vissza szinkronnal azt amit az első évadban éreztem. Nyári dara lett így a Botrányból, de egyáltalán nem bántam meg, mert igen szép összeesküvések bontakoztak ki a sorozatban.

Amely sorozat egyik főszereplője az amerikai elnök, azon ne lepődjünk meg, ha dominál a politika, de amit az első évadban kaptunk az kvázi csak a felvezetése volt az igazi politikai drámának, nagyon rég szívott már be olyan sorozat ennyire, ami csöpög a "szappantól" (talán a Bosszúról mondható el még ugyanez). Sokszor teljesen háttérbe szorult a heti ügy, a készítők jól ráéreztek arra, hogy ilyen szarból kihúzós sorozatból van annyi mint a szemét (tök mindegy, hogy az ügyvédes, vagy magánnyomozós vagy milyen) de jóféle összeesküvés sorozat nem sok akadt mostanában.

Az első évadban felvezetett szálak előbb még tovább gabalyodtak, majd szépen egy egésszé fűződtek, tulajdonképpen minden belógatott vörös hering a helyére került - ami dicsérendő. A Quinn-szál is hamar feloldótott, később pedig ez kiváló alapot adott egy még nagyobb összeesküvésnek, ami tulajdonképpen az USA eddig legnagyobb összeesküvésének is nevezhető, de többek közt ennek köszönhetően is jöttek olyan új karakterek, akiket a későbbiekben is jól mozgattak a sorozatban.

A dolog romantikusabbik része továbbra sem tud énekelni érdekelni (vagyis, hogy mi van az elnökkel meg Oliviával), ennél sokkal izgalmasabb volt Cyrus és férje kapcsolata, Dan Bucatinsky és Jeff Perry fantasztikus pillanatokat produkált, utóbbinál többször is azt hittem, hogy tényleg mindjárt ott kap szívrohamot a kamera előtt. Az viszont, hogy az elnök és Olivia milyen érzelmi viszonyban is áll kiváló mozgatórugója az eseményeknek és sorra kerülnek elő olyan témák mint például a rasszizmus - aminek bevállalása mindenképpen pozitív lépés Shonda Rhimesék részéről.

Tetszettek a flashbackkel teletűzdelt epizódok, kifejezetten jó volt, amikor Huck (Guillermo Diaz) múltjába leshettünk be, de a választás előtti időszakot bemutató flashback-epizód is igen jól sikerült - kíváncsi leszek, hogy a folytatásban esetleg Abbyről és Harrisonról is készül-e hasonló.

Érdekes, hogy éppen azt a Kerry Washingtont jelölték Emmy-re (oké Dan Bucatinskyt is), aki messze a legpocsékabb színészi teljesítményt nyújtotta a sorozatban, tulajdonképpen mindössze két arcát kellett mutatnia az egész évad alatt, engem sokkal jobban meggyőzött a már említett Bucatinsky és Perry mellett Joshua Malina, Gregg Henry vagy éppen Tony Goldwyn.

A lényeg, hogy a harmadik évadtól hasonló színvonalat várunk ls nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hova lehet még csavarni ezt a történetet.

10/7