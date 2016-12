A Zöld Íjász spin-offjaként jön a Villám-sorozat

Újabb spin-off érkezését jelentette be a The CW amerikai csatorna, miszerint az Arrow (A Zöld Íjász címet viseli itthon az RTL Klubon) címet viselő sorozat is kap egy kistestvért, méghozzá Flash, vagyis a Villám személyében.

A hírek szerint az Arrow 2. évadának 8. és 9. részében vezetnék fel a karaktert, a 20. részben pedig kvázi pilotot kap majd az új karakter, amiben megmutatják nekünk, hogyan válik Barry Allenből Villám.

A hír azért is érdekes, mert az Arrow és Starling City világa eddig mentes volt a szuperképességektől, a főhősök inkább jó fizikumuknak köszönhették képességeiket, Villám karakterével meg ezt piszkosul nehéz lenne megkerülni, hacsak nem Usain Bolt játssza majd a főszerepet.

Na de a lényeg: ez akár azt is jelentheti, hogy a folytatásban még több szuper-képességekkel rendelkező karakter is feltűnhet a sorozatban - válogatni végül is van miből a DC-nek, hiszen többek közt Aquaman, a Csodanő, Batman és Superman jogaival is ők rendelkeznek.