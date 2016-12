Feliratos filmet a magyar mozikba!

Remek kezdeményezés indult a peticiok.com - on, méghozzá azért, hogy a hazai forgalmazók ismét fedezzék fel a feliratos filmek világát és ne csak - pocsék - szinkronnal jussanak el a magyar mozikba a filmek. A dolog több szempontból is támogatandó, egyrészt mert a szinkronnal legtöbbször elveszik a filmélményt és a színészek valódi játékát, másrészt pedig azért, mert - többek közt nekem is - rengeteg segítséget nyújtanak az angol nyelv elsajátításában.És akkor, ahogyan a petíció is említi a hallássérülteket nem is említettük.

2013-ban - jelentsük ki bátran - botrányos mértékben csökkent a feliratos filmek száma a magyar mozikban. A forgalmazók különféle statisztikákra és költséghatékonysági okokra hivatkozva újabban nem készítenek magyar feliratos kópiákat. Ugyanakkor léteznek OV (Original Version) kópiák, de azok is legtöbbször csak parasztvakító 3D változatban kerülnek vetítésre - írják ők jogosan.

A petíció elindítói egyébként már azzal is elégedettek lennének, ha csak 1-2 mozi vetítene állandó jelleggel feliratos változatokat is, ami valljuk nem tűnik olyan teljesíthetetlen kérésnek. Ígéretük szerint az összes hazai filmforgalmazóhoz eljuttatják majd kérésüket, reméljük befogadó fülekre találnak.

Szóval itt tessék kitölteni a dolgot, illetve van egy Facebook-oldal is, ahhoz itt lehet csatlakozni.