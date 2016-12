Soha nem volt még ilyen szar a magyar szinkron

Más magyarázatot nem tudok adni arra, ami mostanában az RTL Klubnál történik, csak az lehetséges, hogy a konkurencia valahogy az RTL-csoport berkeibe szivárgott.

Az utóbbi időben előbb az Arrownál (Zöld Íjász) cseszték el nagyon durván a szinkronhangok kiválasztását (különösen szar lett Laurel apjáé), aztán ehhez még hozzátettek azzal, hogy az egyébként kiváló Kerekes József (a Shrekból a Szamár, vagy a Family Guy Peter Griffinje) lett a Gyilkos hajsza (na meg ez a cím is bmeg), vagyis a The Following sorozatgyilkosának szinkronhangja. De, hogy legyen min rágódnunk az egészet tetőzik azzal, hogy a remek játékáról egyébként sem híres Tracy Spiridakosnak is olyan magyar hangot választottak, aki a lehető legtávolabb áll a színésznő eredeti orgánumától, beszédstílusától.

Tényleg olyan nehéz a sorozat megvásárlásakor leülni, megnézni azt a kurva pilotot és az alapján választani ki a szinkronhangokat?