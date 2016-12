Jó szokás szerint az ingyenért is gyors és minőségi szolgáltatást várunk. Így van ez a hétköznapokban és persze így van ez az interneten is. Ezt a saját bőrén is megtapasztalhatta már rengeteg blogger, köztük én is. Azt mindig elfelejtik sokan, hogy a, nem kapunk fizetést azért amit csinálunk; b, hétköznap hullafáradtan is beesünk a gép elé, hogy posztokat gyártsunk az olvasóknak, nem is beszélve a hétvégéről… Higgyétek el nem kis munka ez. De előfordul, hogy napokig nem jutok gép elé, elromlik a masina, vagy egyszerűen bárhogy szeretném kevés a 24 óra ahhoz, hogy még a blogra is időt szakítsak.

Valahogy így van ez a sorozatfordítókkal is. Mindenki elvárja a gyors és minőségi munkát, amiknek a fordítók nagy része meg is tud felelni. De van, hogy közbejön valami.

Legutóbb például Alias csapta ki a biztosítékot néhány sorozat rajongóinál, akik már-már a fejét követelik. Csúszik a The Killing, a Da Vinci démonai felirata, s ahogy azt kell hamar közellenséget csináltak a sorozat fordítójából. Hozzáteszem előbbi sorozat engem is érzékenyen érint, de hát ez van.

Becsületről, határidőről, leszaromságról papol a kommentelők nagy része, elfelejtve a fenti a és b pontot, miszerint a fordító INGYEN a saját SZABADIDEJÉT elbaszva DOLGOZIK azért, hogy egy-egy sorozat rajongóinak ne kelljen éveket várnia az egyébként általában pocsék szinkront kapó sorozatok magyar tv-csatornára kerülésére.

Köcsög-e a sorozatfordító, ha csúszik egy hetet, egy hónapot egy-egy sorozat fordításával? Amíg egy fél gömbrágót nem kap a munkájáért nem hinném, hogy bármi alap lenne a köcsögözésre.