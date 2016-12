Human: Képek J.J. Abrams robotzsarus sorozatának forgatásáról

Abrams mellet J.H. Wyman (A rejtély) és Brad Anderson (The Killing, Alcatraz, Drót, A rejtély) húzónevei az alkotóbrigádnak, a szereplők közt pedig Michael Ealy (Flash Forward, The Good Wife) és Minka Kelly (Charlie Angyalai) nevével is találkozunk. Ígéretes, még úgy is, hogy tudjuk mivé lett A rejtély és az Alcatraz - na meg Abrams sorozatos próbálkozásai úgy általában az utóbbi időben.