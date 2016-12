Az orvvadász - The Hunter (Willem Dafoe)

Martin (Willem Dafoe) profi zsoldos, legújabb megbízatását egy rejtélyes, biotechnikával foglalkozó cégtől kapja. Az egyre fogyó, mégis elképesztő szépségű tasmán vadonba kell utaznia, hogy a kihaltnak hitt erszényesfarkasok ismét látni vélt példányaiból hozzon egyet. Martin fedő sztorival fog hozzá feladatához: a helyiek körében tudósként jár-kel, egy család farmjának közelében telepedik le. Miközben egyre mélyebbre jut a vadonban, akaratlanul is egyre közelebb kerül a székhelye mellett élőkhöz. A család megmagyarázhatatlan körülmények között vesztette el a családfőt, s Martin ráébred arra, hogy a békésnek tűnő vidéken valaki a háttérben piszkos céllal mozgatja a szálakat, már gyilkolt is, s most őrá vadászik.