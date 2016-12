V/H/S - A horror, amitől többen rosszul lettek +18

Majd 2 tucat író és rendező dolgozott a V/H/S címre keresztelt mozin, melynek középpontjában egy fiatalokból álló csapat áll, akik egy férfi megbízásából betörnek egy házba, hogy ellopjanak onnan egy VHS-kazettát.

A házban azonban egy rothadó hullába botlanak, na meg rengeteg VHS-kazettába, így szép lassan nekiállnak megnézni a felvételeket, hogy megtalálják azt amelyikre szükségük van. A felvételeken azonban rémisztő dolgok vannak és hamarosan a pánik lesz úrrá a fiatalokon.

A film a Sundance filmfesztivált már megjárta, akkoriban a Daily Mail arról számolt be, hogy többen is rosszul lettek a vetítések alatt, volt aki elájult, volt aki csak összehányta magát... Állítólag maga a film viselte meg ennyire a nézőket, hiszen a V/H/S - ben gondosan összeválogatott vérfürdőnek és kínzásoknak lehetünk szemtanúi. Aztán, hogy ez csak a film marketingjéhez tartozott, esetleg tényleg ennyire duvára sikerült a dolog majd kiderül, ha mi is láthatjuk végre.

Mint említettem rengetegen dolgoztak a filmen, ennek az az oka valószínűleg, hogy a filmben megtekintett VHS-kazetták felvételeit más-más író és rendező készítette, vagyis tulajdonképpen rendeztek egy filmet a filmben.

A kritikusok szerint első ránézésre az Ideglelés fog az eszünkbe jutni, emellett rengetegen undorítónak és gyomorforgatónak találtak több jelenetet is. A szerb filmmel vagy a Mum and daddel a hátam mögött biztosan belenézek. A V/H/S azért lett most hirtelen aktuális, mert érkezett hozzá egy poszter.

A főbb szerepekben egyébként Calvin Reedert (eddig leginkább rövidfilmekben tűnt fel), Lane Hughest (A horrible way to die, Halloween 2., Your next) és Adam Wingardot (A horrible way to die, Your next) láthatjuk, de egyébként szinte az összes író és rendező maga is feltűnik a filmben.

November 1-én mutatja majd meg magát a nagy nyilvánosság előtt Argentínában.

A videómegosztókon mindössze ezt találtuk, de természetesen mivel korhatár-besorolást még nem kapott a film csak 18 éven felülieknek ajánlott a megtekintése, persze a film előzményeit elnézve biztos a +18-as besorolás amúgy is.